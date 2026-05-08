A Genova si è svolta la cerimonia di alzabandiera che ha segnato l'apertura della 97ª adunata degli alpini, evento che si tiene in città dopo 25 anni dall’ultima edizione nel 2001. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in una cerimonia ufficiale, rinnovando la tradizione e richiamando numerosi alpini provenienti da diverse regioni. La giornata ha segnato l’inizio delle attività dell’evento, che durerà diversi giorni.

Con la cerimonia dell'alzabandiera a Genova si è aperta ufficialmente la 97esima adunata degli alpini, che torna in città a 25 anni di distanza dall'edizione precedente nel 2001. Il saluto alla città con la cerimonia inaugurale, alla presenza delle istituzioni genovesi e liguri. Davanti allo schieramento che comprendeva una compagnia di formazione delle Truppe Alpine e la fanfara della Brigata alpina Taurinense, il Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, oltre ai Gonfaloni della città di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, il Tricolore è salito sul pennone sancendo l'inizio dell'Adunata nazionale 2026. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il Viceministro Edoardo Rixi, il Comandante delle Truppe Alpine Gen.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Genova, con l'alzabandiera aperta ufficialmente la 97esima adunata

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