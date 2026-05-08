Un nuovo modello si inserisce nel segmento dei D-SUV premium, offrendo un design elegante e rifinito. La vettura si distingue per la cura nei dettagli e si presenta come un'opzione confortevole per chi cerca un'esperienza di guida silenziosa e piacevole. La sua presenza nel mercato segna un ingresso che punta a combinare stile e funzionalità, attirando l'attenzione degli appassionati di auto di fascia alta.

Un marchio che punta al premium deve presidiare alcuni segmenti fondamentali nel mercato di oggi: uno di questi è quello dei D-Suv, dove Genesis si inserisce con la GV70. Arriva nella versione Electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, Suv più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia Electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre cinque metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 Cv, e con il solo taglio di batteria da 84 kWh.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genesis Electrified GV70: si viaggia nel comfort e nel silenzio

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Genesis vicino a Terre Rouge, Pamplemousses, Mauritius facebook