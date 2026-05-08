Il diritto all’abitare, la dignità del lavoro, ma anche le ferite invisibili dei disturbi alimentari e la piaga della violenza di genere. Sono i temi portanti della quarta edizione di “Gen2Gen“, il festival promosso da Generazione T, che è stato presentato a Palazzo Cesaroni. Il calendario di appuntamenti attraverserà il territorio regionale fino al prossimo 30 maggio, con la tappa conclusiva “Next Stop Gen to Gen" prevista a Pietrafitta, nel comune di Piegaro. Secondo la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, l’iniziativa ha il merito di scardinare il pregiudizio che vorrebbe le nuove generazioni distanti e indifferenti alla vita pubblica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Gen2Gen“ alla quarta edizione. Eventi in Umbria fino al 30 maggio

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