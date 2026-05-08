Gemini impara a scrivere le mail meglio di noi le novità

(Adnkronos) – Google ha avviato il rilascio di un aggiornamento significativo per la funzione "Aiutami a scrivere" all'interno di Gmail, trasformando l'intelligenza artificiale in un collaboratore capace di agire con una consapevolezza contestuale inedita. Grazie alla nuova implementazione, Gemini è ora in grado di connettersi direttamente a Google Drive e alla cronologia delle conversazioni per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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