In Gran Bretagna, il partito di Nigel Farage, Reform UK, ha ottenuto un risultato rilevante, segnando una ripresa dei Conservatori dopo le recenti sconfitte alle elezioni politiche e il calo del partito laburista, attualmente guidato da Keir Starmer. Il primo ministro ha commentato la situazione, affermando che questa situazione politica fa male. I Conservatori vedono ora una possibile rinascita, mentre il vento di destra sembra rafforzarsi nel panorama politico.

La netta affermazione di Reform Uk di Nigel Farage, una ripresa dei Conservatori dopo la disfatta alle politiche e, soprattutto, il collasso del partito laburista, alla guida del Paese con Keir Starmer. Il voto amministrativo nel Regno Unito ha restituito una situazione interna estremamente articolata, alla quale concorre anche una lieve crescita di liberaldemocratici e verdi. Il dato più evidente, tra Reform e Tory, però, è che le politiche del luglio 2024, che hanno consegnato il Paese al Labour, non hanno fermato il vento di destra, nelle sue diverse articolazioni. Reform primo partito alle amministrative nel Regno Unito. Nel dettaglio,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gb, il vento di destra travolge Starmer: Farage primo e i Conservatori vedono la «rinascita». Il premier: «Fa male»

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