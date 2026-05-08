Gazzetta dello Sport | Napoli caccia ai gol Avanza Davis

Il Napoli sta lavorando per rafforzare la propria fase offensiva, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in attacco. Nel corso delle ultime settimane, la squadra ha effettuato diverse mosse sul mercato e ha puntato a nuovi giocatori per aumentare la capacità realizzativa. Tra gli obiettivi principali ci sono nuovi inserimenti e rilanci di alcuni attaccanti già presenti in rosa. La squadra si prepara così a migliorare le proprie performance offensive nelle prossime partite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli prepara una nuova rivoluzione offensiva per tornare a essere dominante anche in attacco. La stagione che si avvia alla conclusione ha lasciato segnali contrastanti: competitività, un altro trofeo conquistato e un secondo posto ancora possibile, ma anche una produzione offensiva troppo bassa per gli standard di Antonio Conte. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport analizza i numeri dell’attacco azzurro, evidenziando come il Napoli abbia segnato appena 52 gol in campionato, registrando la media realizzativa più bassa di sempre per una squadra allenata da Conte in Serie A.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli caccia ai gol. Avanza Davis” Notizie correlate Corriere dello Sport – “Napoli, Hojlund a caccia del record: la Cremonese per tornare al gol”Corriere dello Sport – “Napoli, Hojlund a caccia del record: la Cremonese per tornare al gol”"> Il Napoli si prepara a riabbracciare la Cremonese con... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli è Giovane” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VICE-HOJLUND, GAZZETTA: AVANZA DAVIS DELL'UDINESE; Gazzetta dello Sport: Napoli caccia ai gol. Avanza Davis; Avanza Davis per l'attacco, Gazzetta: Napoli vede in lui un Lukaku 2.0. Gazzetta dello Sport: Napoli caccia ai gol. Avanza DavisIl Napoli prepara una nuova rivoluzione offensiva per tornare a essere dominante anche in attacco. La stagione che si avvia alla conclusione ha lasciato segnali contrastanti: competitività, un altro ... napolipiu.com La Gazzetta dello Sport-Il Napoli osserva due attaccanti: i nomiIl Napoli ha iniziato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; il ds Manna sta monitorando diversi aspetti soprattutto nel ruolo di punta che andrà ad alternarsi ... mondonapoli.it Vice-#Hojlund, Gazzetta: "Avanza #Davis dell'#Udinese" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Vice-Hojlund--Gazzetta---Avanza-Davis-dell-Udinese--147754.aspx #Calciomercato #Napoli facebook