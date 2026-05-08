Un difensore italiano ha deciso di rifiutare l'offerta di un club turco per trasferirsi in Inghilterra, preferendo un club della Premier League. La sua decisione arriva dopo aver ricevuto diverse richieste da squadre inglesi, mentre le recenti scelte tattiche del suo attuale allenatore sarebbero tra le motivazioni principali della sua volontà di cambiare squadra. La trattativa è in fase avanzata, e l’accordo potrebbe essere definito a breve.

? Domande chiave Quali club inglesi hanno già contattato l'entourage del difensore?. Perché le scelte tattiche di Spalletti spingono Gatti verso l'addio?. Quanto deve offrire la Premier per convincere la Juventus a venderlo?. Come cambierà la difesa bianconera dopo la partenza del difensore?.? In Breve Valutazione mercato Juventus tra 20 e 25 milioni di euro.. Contratto del difensore con i bianconeri fino a giugno 2030.. Interesse costante dell'Everton e monitoraggio di Aston Villa e Crystal Palace.. Investimento iniziale della Juventus nel 2022 pari a 9 milioni di euro.. Federico Gatti rifiuta il Galatasaray per puntare verso la Premier League, mentre Everton, Aston Villa e Crystal Palace monitorano il difensore della Juventus in vista di un possibile trasferimento estivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gatti sogna la Premier: rifiuta il Galatasaray per l’Inghilterra

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