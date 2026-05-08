Gatta-Pianello scontro Fdi–Pd Fiocchi accusa la consigliera Fornili

Nella zona del fondovalle Secchia si sono verificati scontri tra rappresentanti politici di diversi schieramenti riguardo al prolungamento della Gatta-Pianello. Luca Fiocchi, presidente di un circolo di Fratelli d’Italia, ha rivolto accuse alla consigliera regionale del Pd, Anna Fornili. La discussione si è accesa su questioni legate ai lavori e alle decisioni riguardanti l’area, con tensioni tra le parti coinvolte.

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Sul tema del prolungamento della Gatta-Pianello e più in generale dell’area fondovalle Secchia, è polemica al calor bianco tra Luca Fiocchi (presidente del Circolo FdI di Ventasso) e la consigliere regionale del Pd Anna Fornili. Fiocchi accusa Fornili di essere uscita dall’aula dell’assemblea regionale al momento del voto: "Firma un documento pieno di scuse e poi non si presenta nemmeno a difenderlo in aula. Questa è la sinistra emiliana e romagnola: presente ai convegni, assente quando si tratta di decidere. La montagna merita rispetto, e noi continueremo a batterci finché questo rispetto venga da parte di tutti finalmente garantito". Pronta la replica della Fornili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gatta-Pianello, scontro Fdi–Pd. Fiocchi accusa la consigliera Fornili Notizie correlate Leggi anche: Monteforte, scontro in Comune: la consigliera Cilio accusa il sindaco di spettacolarizzazione e poca attenzione alle richieste Scontro su Vespa dopo la sfuriata a Provenzano, Pd: “Inaccettabile”. Fdi difende il conduttore: “Baluardo di pluralismo”È polemica politica dopo la sfuriata di Bruno Vespa contro il deputato dem Giuseppe Provenzano nel corso dell’ultima puntata di Porta a Porta.