Pochi minuti fa si è verificato un terremoto a Garlasco, con una scossa che ha interessato la zona. Nel corso delle indagini sul caso di Chiara Poggi, sono stati resi pubblici nuovi dettagli dagli atti dell’inchiesta. In particolare, si segnala che il pubblico ministero ha avanzato una proposta riguardante il blocco delle attività a Pavia. Questi elementi aggiungono dettagli alle vicende giudiziarie legate alla vicenda.

Nuovi retroscena emergono dagli atti dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Nell’informativa dei carabinieri di Milano depositata nell’ambito dell’indagine della Procura di Pavia — che ritiene Andrea Sempio il responsabile dell’omicidio — compare anche il nome dell’ex sostituto procuratore generale Laura Barbaini. Secondo quanto riportato nell’informativa, dopo la riapertura delle indagini nel maggio 2025, la famiglia Poggi avrebbe manifestato “la preoccupazione di trovare un modo per bloccare l’indagine”. Gli investigatori sostengono che la strada da seguire sarebbe stata indicata proprio da Laura Barbaini, all’epoca già in pensione. Nell’atto si legge che sarebbe stata lei a suggerire ai legali della famiglia Poggi di coinvolgere formalmente la Procura Generale di Milano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, terremoto pochi minuti fa: “Fu il Pg Barbaini a proporre di bloccare Pavia”

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