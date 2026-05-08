Durante una trasmissione televisiva, si sono verificati momenti di tensione tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi, legati alla discussione sugli audio dell’indagine di Garlasco. Le due figure si sono confrontate in modo acceso, con scambi di battute dirette e reazioni visibilmente nervose. L’intervento si è verificato nel corso di un dibattito in diretta, attirando l’attenzione degli spettatori presenti in studio e a casa.

Botta e risposta in diretta Tv tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi. Ospite di Ignoto X, l’avvocato di Andrea Sempio ha replicato duramente alle domande del conduttore della trasmissione su La 7 in merito sulla consapevolezza da parte del suo assistito di essere intercettato. Il riferimento è agli audio attorno a cui la procura di Pavia ha delineato l’accusa di omicidio nei confronto del nuovo indagato del delitto Garlasco. I nuovi elementi sull’indagine di Garlasco Ad accendere gli animi del legale sono state le interpretazioni fatte in trasmissione dal giornalista su una nuova intercettazione di Andrea Sempio, emersa tra gli elementi presentati dai pm con l’avviso di chiusura delle indagini della nuova inchiesta su Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti e Pino Rinaldi in diretta tv: "Ma sta scherzando? Siamo seri"

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L'avvocato Liborio Cataliotti, al tg4, commenta le ultime intercettazioni del suo assistito rese pubbliche, in cui descriverebbe la scena del crimine e il sangue presente - facebook.com facebook

"Finalmente leggeremo le prove, ascolteremo le intercettazioni": per il legale di #Sempio, Liborio #Cataliotti, l'arrivo del fine indagine su #Garlasco è "quasi una liberazione". x.com