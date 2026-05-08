Garlasco ora Stasi ‘vede’ la revisione del processo E un possibile risarcimento da milioni di euro

A Garlasco, l’ex imputato ha chiesto di rivedere il processo che lo ha condannato a 16 anni di carcere. La richiesta è arrivata dopo che sono emerse nuove evidenze e si valuta ora la possibilità di un risarcimento che potrebbe arrivare a milioni di euro. La decisione sulla revisione del procedimento giudiziario sarà presa nelle prossime settimane, mentre l’interessato attende con attenzione gli sviluppi.

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Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – Sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi: Alberto Stasi è l'unico condannato in via definitiva con l'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata il 13 agosto 2007, in quello che è ormai passato alla storia come il delitto di Garlasco. https:www.ilgiorno.itpaviacronacadelitto-garlasco-stasi-o187658s Le parole dell’avvocato. Eppure, alla luce dell'avviso di conclusione delle indagini della procura di Pavia ad Andrea Sempio, Stasi "ha una speranza sempre più crescente, ma anche un equilibrio che lo fa rimanere con i piedi per terra, consapevole della sua situazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, ora Stasi ‘vede’ la revisione del processo. E un possibile risarcimento da milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora? La revisione, il nuovo processo e a quanto ammonterebbe il risarcimento per Alberto Delitto di Garlasco, verso la revisione del processo Stasi: la Procura apre a un possibile erroreLa Procura si muove verso una possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, Procura chiude indagine su Sempio: 'Ha ucciso Chiara Poggi'; Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara. Garlasco, ora Stasi ‘vede’ la revisione del processo. E un possibile risarcimento da milioni di euroL’avvocato Giuseppe Ledda, referente dell'Osservatorio sull'errore giudiziario: possibile intentare una causa allo Stato per danno morale o esistenziale ... ilgiorno.it Garlasco, la nuova speranza di Alberto Stasi: «Agghiacciante se fosse confermato». Sospensione della pena e revisione, i prossimi passiCommozione, poi il ritorno al rigore di chi, da oltre dieci anni, vive dietro le sbarre del carcere di Bollate. Alberto Stasi ha accolto così, tra le lacrime e l'incredulità, ... ilmattino.it #Garlasco, “Commesso cose brutte” scrive Andrea Sempio in un’agenda (anno 2018/2019) e poi continua: “Ne ho passate tante...decisamente...cose che altri non hanno né mai vissuto né mai vivranno” Questi sono alcuni dei manoscritti sequestrati nel maggi - facebook.com facebook Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi» x.com