Nuova inchiesta a Garlasco, con l’analisi del DNA e delle impronte digitali che hanno portato all’apertura di un caso diverso rispetto a quello precedente. Le autorità stanno cercando di chiarire il ruolo di un amico della famiglia, collegato al DNA trovato sulle unghie. Inoltre, lo scontrino di Vigevano non sembra più confermare l’alibi di una persona coinvolta, sollevando nuove domande sulle circostanze del caso.

? Domande chiave Chi è l'amico della famiglia collegato al DNA sulle unghie?. Come può lo scontrino di Vigevano non reggere più l'alibi?. Perché l'impronta sulla scala punta ora verso un nuovo sospettato?. Cosa nasconde il misterioso riferimento di Sempio a un video privato?.? In Breve Perizia Denise Albani indica compatibilità DNA della famiglia Sempio sulle unghie di Chiara.. Impronta 33 sul muro delle scale attribuita ad Andrea Sempio.. Nuova perizia Cattaneo sposta l'orario del delidio tra le 11:00 e le 11:30.. Sospetto falso scontrino parcheggio Vigevano per invalidare l'alibi di Sempio.. La Procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta su Andrea Sempio, puntando il dito contro l’amico del fratello della vittima nel caso omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, nuova inchiesta: DNA e impronte aprono un altro caso

Caso Garlasco, rivelato ad Ignoto X di chi sono le impronte controverse nella villetta Poggi

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