I familiari di Sempio hanno espresso forte disappunto nei confronti delle forze dell'ordine e dei pubblici ministeri, sostenendo che il loro congiunto non sia coinvolto nel procedimento. Durante le indagini, sono state sollevate accuse riguardo a presunte mancanze di trasparenza e a modalità discutibili nelle intercettazioni delle vittime. La famiglia ha richiesto chiarimenti riguardo alle procedure adottate e alle evidenze raccolte finora.

Le indagini «gravemente condizionate da contesti poco trasparenti», le vittime "intercettate" come se fossero dei sospettati, la difesa a spada tratta di Andrea Sempio: «non c'entra": è durissima la nota con cui la famiglia di Chiara Poggi esprime «l'enorme amarezza» per quanto sta emergendo dall’informativa dei carabinieri che ricostruisce il delitto di Garlasco. Un attacco diretto agli investigatori, quelli di Milano in particolare, ma anche alla procura di Pavia che ha coordinato le indagini. Giuseppe Poggi, Rita Preda e il figlio Marco, tramite i loro legali Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, premettono di non voler entrare nel dibattito del circo mediatico, continuando "a mantenere un atteggiamento rispettoso» ed «evitando qualsiasi esternazione sul tema».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Garlasco, l'ira dei Poggi contro carabinieri e pm: "Sempio non è coinvolto"

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