Garlasco Le Iene rispondono alle accuse di complotto pro Stasi dopo gli audio di Chiara Ingrosso
Le Iene hanno commentato le accuse di complotto relative a un caso di Garlasco, dichiarando che non c’è alcun piano nascosto contro la persona coinvolta. Il programma ha diffuso una puntata in cui vengono presentati i dettagli di una testimonianza ascoltata in tribunale, senza aggiungere interpretazioni personali. La trasmissione ha quindi precisato di aver semplicemente riportato i fatti così come sono stati ascoltati.
Le Iene rispondono alla “teoria del complotto” su Garlasco. Alle accuse di Chiara Ingrosso, Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli, il programma replica punto per punto. Nel servizio viene ricostruita la linea temporale dei fatti, portando alla luce quelle che sarebbero delle incongruenze nei retroscena emersi di recente: dalla denuncia delle cugine Cappa, rivelatasi inesistente, all’accordo con l’ex carabiniere, fino ai commenti sull’operato della Procura di Pavia. La teoria del complotto a Garlasco Ci sarebbe stato una sorta di complotto teso a indirizzare le indagini e il racconto su Garlasco? A questa domanda accusatoria Le Iene hanno deciso di rispondere.🔗 Leggi su Virgilio.it
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