Garlasco Le Iene rispondono alle accuse di complotto pro Stasi dopo gli audio di Chiara Ingrosso

Le Iene hanno commentato le accuse di complotto relative a un caso di Garlasco, dichiarando che non c’è alcun piano nascosto contro la persona coinvolta. Il programma ha diffuso una puntata in cui vengono presentati i dettagli di una testimonianza ascoltata in tribunale, senza aggiungere interpretazioni personali. La trasmissione ha quindi precisato di aver semplicemente riportato i fatti così come sono stati ascoltati.

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Le Iene rispondono alla “teoria del complotto” su Garlasco. Alle accuse di Chiara Ingrosso, Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli, il programma replica punto per punto. Nel servizio viene ricostruita la linea temporale dei fatti, portando alla luce quelle che sarebbero delle incongruenze nei retroscena emersi di recente: dalla denuncia delle cugine Cappa, rivelatasi inesistente, all’accordo con l’ex carabiniere, fino ai commenti sull’operato della Procura di Pavia. La teoria del complotto a Garlasco Ci sarebbe stato una sorta di complotto teso a indirizzare le indagini e il racconto su Garlasco? A questa domanda accusatoria Le Iene hanno deciso di rispondere.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Le Iene rispondono alle accuse di complotto pro Stasi dopo gli audio di Chiara Ingrosso Notizie correlate Le Iene rispondono alle accuse di Chiara Ingrosso sul caso GarlascoÈ Arisa l’ospite in studio di questa sera, giovedì 7 maggio, de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, in onda in prima... Garlasco, Roberta Bruzzone sugli audio depositati in procura da Chiara Ingrosso: "Regia occulta"Per Roberta Bruzzone gli audio depositati in procura dalla giornalista Chiara Ingrosso potrebbero aprire “scenari diversi” su Garlasco. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, Chiara Ingrosso attacca De Rensis sugli audio nell'esposto: Costruito alcune false testimonianze; Garlasco, cosa c'è nell'esposto: le accuse a De Rensis e le storie sull'omicidio di gruppo di Chiara Poggi; Salvo Sottile chiude Farwest con una stoccata velenosa a Roberta Bruzzone: Si erge a giudice morale, inaccettabile; Le novità sul caso Garlasco stasera a Le Iene: le anticipazioni della puntata di giovedì 7 maggio. Garlasco, Le Iene rispondono alle accuse di complotto pro Stasi dopo gli audio di Chiara IngrossoLe Iene rispondono: Nessun complotto. Il programma espone i fatti sulla testimonianza di Bruscagin e il dragaggio del torrente ... virgilio.it Garlasco: l’esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene | Cos’è successo: i presunti depistaggi nella nuova indagineGarlasco, l'esposto di Chiara Ingrosso a Le Iene: la giornalista racconta di presunti depistaggi nella narrazione sul delitto ... ilsussidiario.net Salvo Sottile si è sentito tradito nel lavoro da Chiara Ingrosso facebook Chiara Ingrosso voleva ripulirsi l’immagine con questa intervista No, perché la toppa è peggio del buco. x.com