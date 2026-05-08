Garlasco la linguista sulle frasi choc di Sempio | Esprimono sessismo deteriore e l’incapacità di stabilire un rapporto affettivo con una donna

Da tgcom24.mediaset.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una linguista specializzata in semiotica ha commentato le frasi pronunciate da un imputato in un procedimento giudiziario a Garlasco. La docente ha dichiarato che quelle espressioni riflettono atteggiamenti sessisti e un’inabilità a instaurare rapporti affettivi con le donne. L’intervento è stato rilasciato durante un’intervista a Tgcom24, dove ha analizzato i contenuti e il significato di alcune frasi ritenute particolarmente offensive.

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Le frasi choc di Andrea Sempio sui forum "esprimono sessismo deteriore e l'incapacità di stabilire un rapporto affettivo con una donna". A dirlo è la linguista Benedetta Baldi, docente di semiotica dei nuovi media e presidente del corso di laurea in Pratiche, linguaggi e culture della Comunicazione all'Università di Firenze. L'unico indagato del nuovo filone dell'inchiesta sul delitto di Garlasco sotto il nome di Andrea è l'autore di commenti squallidi sulle donne e sul suo rapporto con il genere femminile. "Ci sta? Bene! Non ci sta? Stupro", "Le ragazze con cui sono andato che hanno subito stupri si accendevano con il sesso violento".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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