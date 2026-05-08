I legali della famiglia Poggi hanno dichiarato che i carabinieri coinvolti nelle indagini sono influenzati da ambienti poco chiari. Hanno anche riferito che i loro assistiti sono stati intercettati e più volte attaccati verbalmente. La vicenda riguarda la famiglia di Chiara, coinvolta in un procedimento giudiziario in corso. La discussione si concentra sulla condotta delle forze dell’ordine e sulla pressione esercitata sui familiari della vittima.

"Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai Carabinieri della Stazione di Milano Moscova siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti 'giornalistici' ": lo scrivono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, in una lunga nota in cui spiegano che i familiari di Chiara sono anche stati sottoposti a "intercettazioni" e parlano di "continue aggressioni che si susseguono"., "Prendiamo atto del fatto che la...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la famiglia Poggi: "Carabinieri condizionati da contesti opachi"

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