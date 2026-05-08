Le nuove informative dei carabinieri riaccendono il caso Garlasco, dopo che le intercettazioni di Sempio sono state rese note. Nei dialoghi emerge che il sangue era presente sulla scena del crimine e che Stasi, senza rendersene conto, avrebbe evitato di macchiare ulteriormente l’area. Le dichiarazioni raccolte dai militari forniscono dettagli che potrebbero influenzare il procedimento giudiziario in corso.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna a scuotere la cronaca giudiziaria italiana connuove intercettazioni, appunti sequestrati e ricostruzioni investigativeche rischiano di rimettere in discussione uno dei delitti più controversi degli ultimi decenni. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già finito sotto i riflettori anni fa e ora nuovamente indagato per l’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Le informative depositate dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano contengonouna lunga serie di intercettazioni ambientali e telefoniche considerate dagli investigatori elementi chiave del nuovo filone.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, intercettazioni di Sempio riaprono il caso: “Il sangue c’era, Stasi senza accorgersi ha evitato le macchie”

Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”

Notizie correlate

Caso Garlasco, “quando sono andato io il sangue c’era…lui ha evitato le macchie”: nuove intercettazioni di Sempio da solo in auto“Quando sono andato io…il sangue c’era“: è questa, secondo quando riportato dal Corriere della Sera, una delle intercettazioni di Andrea Sempio che...

Garlasco, intercettato altro soliloquio di Sempio in auto: "Quando sono andato io il sangue c'era, lui lo ha evitato"Nuova intercettazione di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco: “Quando sono andato io il sangue c’era”, investigatori e pm analizzano il soliloquio,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 1mattina News 2025/26 - Delitto Garlasco, le intercettazioni su Sempio - 07/05/2026 - Video; Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; La difesa al lavoro per smontare gli audio di Sempio: Commentava un podcast.

Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio sorprende tutti: Il sangue c'era quando sono andato viaC'è un'altra intercettazione di Andrea Sempio a corroborare per la procura di Pavia, che ieri ha chiuso le indagini, il suo capo d'incolpazione. Un altro soliloquio dell'amico storico del fratello di ... tg.la7.it

Garlasco, Sempio intercettato: «Chiara non doveva mettere giù il telefono». Il padre di Andrea alla moglie: lo scontrino a Vigevano lo hai fatto tuIn base a quanto emerge dalla informativa dei carabinieri sul caso Garalasco, Andrea Sempio, nel corso di una intercettazione ambientale del 14 aprile 2025 non avrebbe nascoso il disappunto per la rea ... ilmessaggero.it

Garlasco, il barese Sollecito: "Un altro caso mediatico vergognoso dell'Italia. Certo dell'innocenza di Alberto Stasi" https://www.quintopotere.it/garlasco-il-barese-sollecito-un-altro-caso-mediatico-vergognoso-dellitalia-certo-dellinnocenza-di-alberto-stasi/ - facebook.com facebook

Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi» x.com