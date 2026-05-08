Garlasco il terremoto | È stata lei Bomba sconvolgente ora è tutto chiaro

A Garlasco, un terremoto giudiziario ha riaperto un caso che sembrava ormai risolto. Una dichiarazione recente ha portato alla luce un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola, lasciando aperti molti interrogativi. La rivelazione riguarda una persona coinvolta, finora non collegata direttamente alle indagini, e ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e la comunità locale. La vicenda si è così riaccesa dopo mesi di silenzio.

A volte i casi che sembravano “chiusi” tornano all’improvviso a bussare, e lo fanno nel modo più destabilizzante: con una frase, un retroscena, un nome che riapre ferite e polemiche. E a Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’aria è di nuovo elettrica. Negli ultimi mesi l’attenzione attorno al delitto è risalita, tra nuove carte, tensioni e un clima che – secondo quanto emerge – non sarebbe affatto sereno. Dentro quell’incastro di dolore, processi e verità contese, ora spunta un passaggio che sta facendo rumore: riguarda contatti, timori e una strategia che, agli occhi degli investigatori, avrebbe avuto un obiettivo preciso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Studio Aperto: Garlasco, il giorno di Sempio Video; Delitto Garlasco, Sempio e Marco Poggi attesi in procura a Pavia: diretta; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav.

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