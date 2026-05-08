Garlasco i nuovi possibili sviluppi | perché si parla di un altro indagato

A Garlasco si fanno strada nuove ipotesi di indagine nel caso che ha attirato l’attenzione pubblica. Mentre l’interesse dei media rimane elevato, nelle ultime ore si sono susseguite notizie che indicano possibili sviluppi nell’inchiesta parallela condotta dalla Procura di Brescia. La situazione si sta evolvendo, e si parla di un ulteriore indagato coinvolto nella vicenda.

Il caso di Garlasco continua a muoversi su più fronti e, proprio mentre l’attenzione mediatica resta altissima, nelle ultime ore emergono segnali che fanno pensare a una fase decisiva dell’inchiesta parallela aperta dalla Procura di Brescia. Attorno al nome di Andrea Sempio si stanno infatti concentrando nuovi approfondimenti investigativi che potrebbero cambiare ancora una volta il quadro giudiziario di una delle vicende più discusse della cronaca italiana. >> Garlasco, i coniugi Poggi davanti ai microfoni: rompono il silenzio. “È quello che dovete sapere” Da settimane il dibattito si è riacceso tra trasmissioni televisive, indiscrezioni e nuove ricostruzioni sul delitto di Chiara Poggi, ma adesso gli inquirenti sembrano vicini a una svolta.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco: possibili nuovi sviluppi - Storie italiane 09/12/2025

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