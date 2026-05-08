A Garlasco, le forze dell’ordine hanno commentato l’indagine sul delitto, affermando che la colpevolezza di Alberto Stasi si basa su suggestioni sviluppate durante il processo e sostenute dai media nel corso di quasi due decenni. La questione, sollevata da fonti ufficiali, riguarda l’effettiva solidità delle prove e l’influenza dell’opinione pubblica nelle vicende giudiziarie. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

Garlasco (Pavia), 8 maggio 2026 – Una “ suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni”. È quanto emerge dalla n ota del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, presente negli atti dell’indagine della Procura di Pavia, che smonta la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Secondo gli investigatori “appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni. Tutti gli elementi, o presunti tali, di questa vicenda sono contraddittori”. La bicicletta nera. Gli investigatori...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, i carabinieri sul delitto: “Colpevolezza di Alberto Stasi basata su suggestioni e cavalcata mediaticamente per 18 anni”

Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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I carabinieri non hanno dubbi: “Colpevolezza di Stasi basata su suggestioni”La tanto attesa “discovery” degli atti di indagine della procura di Pavia sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è arrivata.

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Una raccolta di contenuti

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I genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante la nuova indagine che vede Andrea Sempio come principale sospettato. Gli avvocati della famiglia Poggi definiscono la ricostruzione della Procura di facebook