Nella vicenda di Garlasco, i carabinieri hanno segnalato un'“anomalia” nelle relazioni tra le famiglie coinvolte e l’ex procuratrice che ha seguito il caso. L'informativa, composta da oltre 300 pagine, non si limita a ricostruire i fatti, ma analizza anche i rapporti tra i soggetti e gli investigatori. La famiglia coinvolta ha dichiarato che le indagini sarebbero state condizionate, alimentando nuove tensioni sulla gestione del procedimento.

Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, le oltre 300 pagine dell’informativa del Nucleo investigativo di Milano non si limitano alla ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma entrano nel cuore dei rapporti tra protagonisti e investigatori. E lo fanno con una lettura che gli stessi carabinieri definiscono problematica. Da alcune intercettazioni tra i genitori e il fratello di Chiara Poggi “emerge chiaramente come vi sia certamente una commistione tra le versioni della famiglia Poggi e quelle indotte dal fronte Sempio”, rappresentato anche dall’avvocata Angela Taccia. Una situazione che gli investigatori definiscono una “situazione di anomalia nell’intreccio tra indagato e famiglia Poggi”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i carabinieri parlano di “anomalia” tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l’ex procuratrice. La famiglia: “Indagini condizionate”

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