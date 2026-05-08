Garlasco gli appunti di Sempio | Stasi vuole riapertura indagine su di me mia mamma nel panico

Da ildifforme.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha ricostruito una nuova linea cronologica riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi sugli appunti di un testimone, Sempio. Nel frattempo, si sono diffuse notizie secondo cui un’altra persona coinvolta avrebbe richiesto la riapertura delle indagini, suscitando preoccupazione tra i familiari. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità approfondiscono gli aspetti ancora da chiarire nel caso.

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La Procura ricostruisce una nuova linea cronologica per l’omicidio di Chiara Poggi e analizza il profilo psicologico di Sempio, nel frattempo la difesa respinge le accuse parlando di suggestione A diciannove anni dal delitto di Garlasco, il caso Chiara Poggi torna a scuotere l’opinione pubblica con una svolta che potrebbe riscrivere una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni.La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini indicando in Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, il presuntoautore dell’omicidio. Una ricostruzione che apre ora la strada a una possibile revisione della condanna definitiva di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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