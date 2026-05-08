Garlasco gli appunti di Sempio | Stasi vuole riapertura indagine su di me mia mamma nel panico

La Procura ha ricostruito una nuova linea cronologica riguardante l’omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi sugli appunti di un testimone, Sempio. Nel frattempo, si sono diffuse notizie secondo cui un’altra persona coinvolta avrebbe richiesto la riapertura delle indagini, suscitando preoccupazione tra i familiari. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità approfondiscono gli aspetti ancora da chiarire nel caso.

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