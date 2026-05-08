Garlasco famiglia Poggi tenta di difendere Sempio | Carabinieri condizionati da contesti opachi non crediamo al suo coinvolgimento

Nelle ultime ore, si è saputo che Marco Poggi, membro della famiglia coinvolta, ha dichiarato che i carabinieri sarebbero stati influenzati da situazioni poco chiare, e ha aggiunto di non credere al coinvolgimento di Sempio. La famiglia Poggi ha espresso questa posizione in risposta alle accuse, sostenendo che le indagini siano state condotte con elementi poco trasparenti. La vicenda riguarda un episodio avvenuto a Garlasco e coinvolge diverse figure legate alla famiglia.

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Nelle ultime ore è emerso come Marco Poggi sia stato testimone “ostile” e impegnato in una “costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio”, di cui è amico da sempre; se le accuse su Sempio dovessero essere confermate, Marco potrebbe essere indagato per falsa tetimonianza La famiglia Poggi tenta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, famiglia Poggi tenta di difendere Sempio: "Carabinieri condizionati da contesti opachi, non crediamo al suo coinvolgimento" Notizie correlate Garlasco, la famiglia Poggi: "Carabinieri condizionati da contesti opachi""Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di... L’accusa della famiglia Poggi ai carabinieri «condizionati da contesti opachi». La reazione alle intercettazioni su di loro e gli audio di SempioDietro le indagini portate avanti dai carabinieri di Milano Moscova sul delitto di Garlasco ci sarebbero stati «gravi condizionamenti da contesti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: le nuove indagini riscrivono l'omicidio di Garlasco; Delitto di Garlasco: indagine verso la chiusura, presto la notifica. Ecco come (e perchè) Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi: Indagini condizionate da legami carabinieri-stampaLa famiglia Poggi attacca la Procura di Pavia e i Carabinieri di Milano dopo la conclusione delle indagini sulla seconda inchiesta sul delitto di Garlasco in ... lapresse.it Garlasco, chiusa l'indagine bis: «Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio. Incastrasto da 212 intercettazioni»Quattordici mesi di inchiesta che si è dipanata tra esami del dna, approfondimenti informatici e una nuova mappatura della scena del crimine. Ma anche raccolta di testimonianze di vecchi ... ilmattino.it Garlasco, il barese Sollecito: "Un altro caso mediatico vergognoso dell'Italia. Certo dell'innocenza di Alberto Stasi" https://www.quintopotere.it/garlasco-il-barese-sollecito-un-altro-caso-mediatico-vergognoso-dellitalia-certo-dellinnocenza-di-alberto-stasi/ - facebook.com facebook Garlasco, «i legali di Sempio ottennero illecitamente l’esposto di Stasi» x.com