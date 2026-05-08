La criminologa Cristina Cattaneo ha individuato due possibili fasce orarie durante le quali potrebbe essere stato commesso l’omicidio di Chiara Poggi. Queste stime si basano sulle analisi dei reperti e delle testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La ricostruzione temporale del delitto rappresenta uno degli aspetti principali che vengono ancora approfonditi nel processo in corso. Le conclusioni della criminologa sono state pubblicate di recente e stanno suscitando attenzione tra gli addetti ai lavori.

Chiara Poggi è stata uccisa in una finestra temporale tra le 7 e le 12.30 del 13 agosto 2007. Sono queste le conclusioni dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo nella consulenza per la procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sulla base delle analisi della medico legale e di altri elementi, secondo l’accusa sono due le “fasce orarie” in cui Andrea Sempio potrebbe aver commesso l’omicidio: tra le 9.12 e le 9.58 e tra le 9.58 e le 11.25. Garlasco, quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi Le conclusioni dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo Individuate 2 "fasce orarie" dell'omicidio Garlasco, quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi Nella prima inchiesta sul delitto di Garlasco che aveva portato alla condanna di Alberto Stasi, l’orario dell’omicidio di Chiara Poggi era stato fissato tra le 9.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Cristina Cattaneo individua 2 "fasce orarie" dell'omicidio: quando sarebbe stata uccisa Chiara Poggi

GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi

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Temi più discussi: Garlasco, notificata ad Andrea Sempio la chiusura dell'inchiesta; Pavia, chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: Chiara uccisa con crudeltà da Sempio. Il Tg1: Marco Poggi ostile, ai carabinieri ha detto: Mi influenzate; Garlasco: pm, Sempio uccise Chiara Poggi con odio e crudeltà; Garlasco, la Procura di Pavia chiude le indagini: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi.

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La professoressa Cristina Cattaneo dell'Università di Milano durante l'esame delle ossa astigiane - facebook.com facebook