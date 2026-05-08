Dopo quattordici mesi di indagini, l'inchiesta bis si è conclusa con la chiusura del fascicolo. Le verifiche hanno evidenziato che l’imputato avrebbe commesso l’omicidio con intenti di odio, secondo le accuse. Durante le indagini sono state analizzate 212 intercettazioni telefoniche, oltre a esami del DNA e approfondimenti sui reperti informatici, che hanno contribuito a ricostruire la scena del crimine.

Quattordici mesi di inchiesta che si è dipanata tra esami del dna, approfondimenti informatici e una nuova mappatura della scena del crimine. Ma anche raccolta di testimonianze di vecchi e nuovi protagonisti del caso, perquisizioni e intercettazioni. E ora la Procura di Pavia ritiene di avere tutti gli elementi per indicare, senza margini di dubbio, il colpevole: Andrea Sempio è l'assassino di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di Garlasco per avere rifiutato l'approccio sessuale dell'amico del fratello. Ieri i pm hanno notificato all'indagato l'avviso di chiusura indagini, primo passo per una richiesta di rinvio a giudizio con atti già trasmessi a Milano che si muoverà in parallelo con l'istanza di revisione per Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, chiusa l'indagine bis: «Sempio ha ucciso Chiara Poggi con odio. Incastrasto da 212 intercettazioni»

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi. Ora scattano 20 giorni al termine dei quali i pm chiederanno molto probabilmente al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'indagato. Ma cosa si facebook

Sempio è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà. Nelle prossime ore il documento che chiude l'inchiesta sarà notificato via Pec alle parti. Ieri, 6 maggio, la Procura di Pavia ha interrogato per tre ore x.com