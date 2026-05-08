La Procura di Pavia ha concluso l’indagine bis sul caso di Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Dopo quattordici mesi di accertamenti, gli investigatori hanno indicato Andrea Sempio come responsabile del delitto. La chiusura dell’indagine porta ora al possibile rinvio a giudizio, con le autorità che proseguiranno con le procedure legali previste.

La Procura di Pavia ha chiuso l’indagine bis sul caso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Dopo quattordici mesi di indagini, gli inquirenti hanno identificato Andrea Sempio come l’assassino. La vittima, secondo le ricostruzioni, fu aggredita dopo aver rifiutato un approccio sessuale. Le prove raccolte includono 212 intercettazioni e testimonianze chiave. X Factor 2026, spunta il nome del nuovo giudice: è un ex di Amici Il movente dell’omicidio. Il movente dell’omicidio è chiaramente indicato: il rifiuto della vittima nei confronti di Sempio. L’atto di accusa descrive come il giovane si sia intrufolato nella casa di Chiara sfruttando la porta aperta.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Garlasco, chiusa l’indagine bis: Andrea Sempio accusato di omicidio di Chiara Poggi

Caso Garlasco. I complici di Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

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