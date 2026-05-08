Garlasco appunti di Sempio nelle Moleskine tra il 2019 e il 2021 | Molta ansia Stasi ha chiesto riapertura indagini mamma nel panico

Tra il 2019 e il 2021, negli appunti scritti su alcune Moleskine, sono riportati diversi dettagli riguardanti una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Tra le annotazioni si legge di un senso di ansia, di una richiesta di riapertura delle indagini da parte di un’altra persona e di una madre che si trovava in uno stato di panico. Tra le pagine vengono anche evidenziate comunicazioni e stati d'animo legati alla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui