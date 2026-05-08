Garlasco appunti di Sempio nelle Moleskine tra il 2019 e il 2021 | Molta ansia Stasi ha chiesto riapertura indagini mamma nel panico
Tra il 2019 e il 2021, negli appunti scritti su alcune Moleskine, sono riportati diversi dettagli riguardanti una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. Tra le annotazioni si legge di un senso di ansia, di una richiesta di riapertura delle indagini da parte di un’altra persona e di una madre che si trovava in uno stato di panico. Tra le pagine vengono anche evidenziate comunicazioni e stati d'animo legati alla vicenda.
Negli appunti estrapolati dalle Moleskine di Sempio si evince come l'unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia su Garlasco facesse emergere "un certo interesse all'iter processuale che riguarda" Stasi, secondo i militari Gli appunti nelle Moleskine di Sempio scritti tra il 2.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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