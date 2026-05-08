Garibaldi accusa un malore al bar e crolla a terra sfondando la porta di vetro | grave 42enne
Un uomo di 42 anni ha accusato un malore in un bar di via Garibaldi, perdendo conoscenza e cadendo a terra. Durante la caduta, ha causato la rottura di una porta a vetri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La porta danneggiata è stata subito messa in sicurezza. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.
Momenti di paura al bar Ryan, in via Garibaldi, dove un 42enne ha accusato un malore e, cadendo a terra, ha sfondato una porta a vetri. L’uomo aveva appena bevuto un caffè e si trovava alla cassa per pagare quando si è sentito male: è caduto all’indietro, finendo contro una delle vetrate del.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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