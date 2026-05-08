Garibaldi accusa un malore al bar e crolla a terra sfondando la porta di vetro | grave 42enne

Da livornotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni ha accusato un malore in un bar di via Garibaldi, perdendo conoscenza e cadendo a terra. Durante la caduta, ha causato la rottura di una porta a vetri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La porta danneggiata è stata subito messa in sicurezza. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

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Momenti di paura al bar Ryan, in via Garibaldi, dove un 42enne ha accusato un malore e, cadendo a terra, ha sfondato una porta a vetri. L’uomo aveva appena bevuto un caffè e si trovava alla cassa per pagare quando si è sentito male: è caduto all’indietro, finendo contro una delle vetrate del.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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