Garibaldi accusa un malore al bar e crolla a terra sfondando la porta di vetro | grave 42enne

Un uomo di 42 anni ha accusato un malore in un bar di via Garibaldi, perdendo conoscenza e cadendo a terra. Durante la caduta, ha causato la rottura di una porta a vetri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La porta danneggiata è stata subito messa in sicurezza. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

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