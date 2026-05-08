Garante colpo di scena I candidati ora sono tre In aula sarà voto segreto

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella procedura per la nomina del garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza si è assistito a un susseguirsi di cambiamenti. Inizialmente erano nove i candidati in corsa, poi sono rimasti in uno solo. Successivamente sono diventati due, e infine sono stati confermati tre nomi. La selezione avverrà mediante un voto segreto in aula, senza ulteriori dettagli sui candidati o le modalità di scelta.

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Da nove nomi a uno solo. Poi diventano due. Anzi, no: tre. Non è la tombola ma la nomina del garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza. Un’investitura ricoperta di polemiche e attriti tanto da mettere a dura prova la tenuta del campo largo. Da una parte Casa Riformista e Pd che sostengono con forza la candidatura di Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale Iv. Dall’altra Avs e M5S che invece appoggiano Luciano Trovato, ex presidente del tribunale per i minori di Firenze. Settimane fa la commissione Affari istituzionali del consiglio regionale partorisce la delibera di nomina con il solo nome di Scaramelli. L’atto arriva in aula ma la nomina impantana il campo largo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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