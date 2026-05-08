Garante colpo di scena I candidati ora sono tre In aula sarà voto segreto

Nella procedura per la nomina del garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza si è assistito a un susseguirsi di cambiamenti. Inizialmente erano nove i candidati in corsa, poi sono rimasti in uno solo. Successivamente sono diventati due, e infine sono stati confermati tre nomi. La selezione avverrà mediante un voto segreto in aula, senza ulteriori dettagli sui candidati o le modalità di scelta.

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Da nove nomi a uno solo. Poi diventano due. Anzi, no: tre. Non è la tombola ma la nomina del garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza. Un’investitura ricoperta di polemiche e attriti tanto da mettere a dura prova la tenuta del campo largo. Da una parte Casa Riformista e Pd che sostengono con forza la candidatura di Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale Iv. Dall’altra Avs e M5S che invece appoggiano Luciano Trovato, ex presidente del tribunale per i minori di Firenze. Settimane fa la commissione Affari istituzionali del consiglio regionale partorisce la delibera di nomina con il solo nome di Scaramelli. L’atto arriva in aula ma la nomina impantana il campo largo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Garante, colpo di scena. I candidati ora sono tre. In aula sarà voto segreto Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate Garante dell’infanzia, nomina congelata e Giani punta sul voto segretoSi chiude con un rinvio e con nuove tensioni politiche la giornata del Consiglio regionale della Toscana chiamato a nominare il garante per... Commissione Consiglio Toscana, tre i nomi in aula per il Garante dell'infanziaFirenze, 7 maggio 2026 – Sono tre i nomi dei candidati per il Garante dell'infanzia della Toscana che andranno al voto del Consiglio regionale nella... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Garante, colpo di scena. I candidati ora sono tre. In aula sarà voto segreto; Colpo di scena, Umberto si fa re di maggio; Video Roberto Baggio, primo video su TikTok con un colpo di scena; Caso garante dell’infanzia, il nome di Scaramelli fa vacillare il campo largo. Garante, colpo di scena. I candidati ora sono tre. In aula sarà voto segretoFdI propone il nome di Paolina Pistacchi: sfiderà Scaramelli e Trovato. Seduta fiume in commissione, l’opposizione non partecipa alla decisione. lanazione.it GARANTE DELLA PRIVACY NUOVE PERQUISIZIONI E SEQUESTRI DELLA GUARDIA DI FINANZA COORDINATA DALLA PROCURA DI ROMA. Oggi la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e sequestri di documenti presso lo studio legale E-Lex, fo facebook Famiglia nel bosco, Garante infanzia: "Bimba malata ha diritto di stare con i genitori" x.com