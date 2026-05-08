Sabato 23 e domenica 24 maggio si terrà al Casilino Sky Park, nella terrazza di viale della Bella Villa, 96, il Game Vintage Market. L'evento prevede la partecipazione di appassionati di giochi d'epoca e collezionisti, che potranno esplorare stand dedicati a videogiochi, console e accessori vintage. La manifestazione si svolgerà nelle due giornate, offrendo l'opportunità di acquistare, scambiare o semplicemente curiosare tra vari oggetti legati al mondo dei giochi retrò.

Sabato 23 e domenica 24 maggio torna il al Casilino Sky Park, nella terrazza in viale della Bella Villa, 96.La location di Roma Est diventa punto di riferimento per il collezionismo d'élite. Si troveranno i cataloghi più ricercati di: Pokémon & Magic: The Gathering, One Piece.🔗 Leggi su Romatoday.it

GAME VINTAGE MARKET15 febbraio 2026

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