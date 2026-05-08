Nel fine settimana a San Siro si sono svolte diverse corse di galoppo, attirando un ampio pubblico di appassionati. Le competizioni hanno visto la partecipazione di numerosi cavalli e jockey provenienti da varie regioni, con alcune gare che hanno prodotto risultati attesi e altri esiti sorprendenti. L'evento ha confermato l'interesse verso il mondo delle corse, con numerosi scommettitori e spettatori presenti sul luogo.

Mentre nel mondo le corse di GR1 si susseguono e sfornano risultati straordinari, il nostro piccolo-grande Paese si accinge a gestire l’ultima tappa di avvicinamento al più grande evento primaverile, il “Derby italiano”, la classicissima per i 3 anni che quest’anno, per la prima volta, si correrà in quel di Milano. La corsa adesso è classificata GR2 e rimane la più ricca della categoria nel palinsesto europeo; infatti il montepremi è anche quest’anno di €640.200. Correre a Milano darà un vantaggio rispetto al ranking perché sono attesi cavalli di rango, uno svantaggio perché sarà molto più competitiva e i nostri cavalli saranno messi a dura prova.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Galoppo, fine settimana in grande spolvero a San Siro

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