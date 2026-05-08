Gal Fermano le opportunità del fondo Leader per rilanciare l’economia

Il Gal Fermano ha annunciato l’avvio di una nuova fase di incontri con le comunità locali per discutere delle opportunità offerte dal fondo Leader. L’obiettivo è coinvolgere direttamente cittadini e imprese nelle decisioni che riguardano il rilancio economico del territorio. Finora, sono stati organizzati diversi incontri sul territorio per illustrare le misure e le possibilità di accesso ai finanziamenti disponibili.

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Il Gal Fermano Leader avvia una nuova e importante fase di confronto diretto con le comunità locali. A maggio sono stati programmati infatti tre incontri pubblici sul territorio per illustrare le nuove opportunità di finanziamento previste dalla Strategia di Sviluppo Locale 20232027, un piano d’azione sostenuto dall’Unione Europea e dalla Regione Marche attraverso il fondo Leader per rilanciare l’economia e i servizi delle aree rurali. L’attenzione degli incontri sarà focalizzata in particolare su due pilastri della programmazione. Il primo riguarda il bando SRD14.A rivolto alle microimprese con fondi destinati a nuove attività o imprese già esistenti nei settori dell’accoglienza, del turismo, della digitalizzazione, del piccolo commercio e della ristorazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gal Fermano, le opportunità del fondo Leader per rilanciare l’economia Notizie correlate Il Gal Taburno punta sul tartufo bianco per rilanciare enogastronomia e territorio del SannioIl Gal Taburno rilancia la strategia di sviluppo del Sannio puntando sul tartufo bianco come leva per valorizzare l’intero sistema enogastronomico... Gal Appennino Aretino, pubblicati tre bandi della programmazione Leader 2023–2027Arezzo, 7 marzo 2026 – Approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 febbraio scorso i bandi definitivi relativi agli interventi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gal Fermano, le opportunità del fondo Leader per rilanciare l’economia; Monterubbiano, il 2 maggio apre il nuovo centro territoriale: un hub sociale al servizio del territorio; Hub sociale a servizio del territorio: l’intitolazione a Montani e Illuminati. GAL Fermano, al via il tour sul territorio per presentare i nuovi bandi 2023/2027GAL Fermano, al via il tour sul territorio per presentare ... corrierenews.it GAL Fermano, al via il tour nei Comuni: tre incontri per presentare i nuovi bandi 2023-2027 https://vivere.me/gKwn-f facebook