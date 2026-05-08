Gabriel Jesus rischia la squalifica per la finale di Champions Arsenal-PSG senza aver mai preso un cartellino
Gabriel Jesus potrebbe non partecipare alla finale di Champions League 2025-2026, nonostante non abbia mai ricevuto un cartellino nel torneo. La UEFA sta valutando una rissa scoppiata al termine della semifinale tra Arsenal e Atletico Madrid, episodo che coinvolge il giocatore. La decisione sulla sua eventuale squalifica dipenderà dall’esito di questa revisione, che potrebbe portare a una sospensione anche senza precedenti.
Gabriel Jesus rischia di saltare la finale di Champions League 2025-2026 senza essersi mai visto sventolare alcun cartellino nel corso dell'intero torneo: la UEFA sta revisionando l'accesa rissa che lo ha visto protagonista al termine della semifinale vinta dall'Arsenal contro l'Atletico Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it
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