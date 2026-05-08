FVG | aumenti e arretrati per 13mila dipendenti ecco i nuovi stipendi

In Friuli Venezia Giulia, circa 13.000 dipendenti pubblici riceveranno aumenti salariali e arretrati. Sono stati definiti i nuovi importi che saranno inseriti nelle buste paga, con dettagli su quanto percepiranno funzionari e assistenti. Gli arretrati maturati a partire dal primo gennaio 2022 saranno corrisposti a chi ne ha diritto. La ripartizione delle cifre e le modalità di pagamento sono state comunicate dalle autorità competenti.

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? Punti chiave Quanto riceveranno esattamente i funzionari e gli assistenti in busta paga?. Chi beneficerà degli arretrati maturati dal primo gennaio 2022?. Come cambieranno i buoni pasto e il welfare per i dipendenti?. Quali indennità extra sono previste per chi combatte gli incendi boschivi?.? In Breve Aumenti mensili lordi tra 114 e 180 euro con arretrati dal 1° gennaio 2022.. Buoni pasto portati da 7 a 10 euro e meccanismo perequativo all'1,6 per cento.. Indennità per incendi boschivi di 100 euro al giorno e 50 euro per coordinatori.. Welfare aziendale da 800 euro annui tramite piattaforma dedicata a partire dal 2026.. A Udine è stato siglato il rinnovo del Contratto collettivo regionale del Comparto unico FVG, che porterà aumenti salariali a oltre 13mila dipendenti tra Regione, Comuni ed enti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG: aumenti e arretrati per 13mila dipendenti, ecco i nuovi stipendi Notizie correlate Leggi anche: Stipendi dipendenti comunali, firmato il nuovo contratto: a chi spettano gli aumenti (e occhio agli arretrati) Più soldi in busta paga per oltre 13mila dipendenti pubblici del FvgPer migliaia di dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia si prepara una busta paga più pesante. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Più soldi in busta paga per oltre 13mila dipendenti pubblici del Fvg: firmato il nuovo contratto; Comparto unico: firmata la preintesa. Comparto unico: firmata la preintesaFirmata la preintesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto Unico FVG per il triennio 2022–2024. L’accordo introduce importanti miglioramenti economici, normativi e d ... rainews.it Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docentiROMA (ITALPRESS) - Da gennaio 2026, in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola (CCNL), le retribuzioni degli insegnanti italiani registrano un aumento lordo mensile che ... notizie.tiscali.it Un incremento sullo stipendio del 6,8%, percentuale che si traduce in aumenti che vanno dai 114 euro lordi mensili della categoria A fino ai 180 euro della categoria B. Per un costo complessivo di 57,3 milioni di euro, compresi gli oneri previdenziali e assiste - facebook.com facebook L’Ue sugli aerei: “No ad aumenti retroattivi nel prezzo dei biglietti già acquistati” x.com