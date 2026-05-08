Fuori lascia la Casa Grande Fratello Vip per lui è un addio al reality

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026, uno dei concorrenti è stato eliminato e ha lasciato definitivamente la casa. La puntata ha modificato gli equilibri tra i partecipanti e influito sulla composizione della finale. La decisione di far uscire un concorrente è stata comunicata durante la diretta, portando alla sua uscita definitiva dal programma.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ha cambiato gli equilibri della casa e, soprattutto, quelli della finale. Dopo settimane di scontri, strategie e televoti infuocati, il pubblico ha deciso di premiare Alessandra Mussolini, che è diventata ufficialmente la seconda finalista di questa edizione del reality di Canale 5. Una scelta che ha acceso il dibattito sui social e che ha sorpreso anche molti telespettatori convinti che il risultato sarebbe stato diverso. >> “Fuori all’istante”. Uomini e Donne, il pubblico contro Gianni Sperti e Tina Cipollari La sfida decisiva contro Adriana Volpe sembrava apertissima fino all’ultimo minuto, ma il verdetto letto in diretta ha ribaltato tutto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Grande Fratello VIP - Il verdetto del televoto

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