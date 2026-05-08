Fumogeni e invasione di campo Independiente Medellín-Flamengo dura 3 minuti | caos Copa Libertadores
Durante la partita tra Independiente Medellín e Flamengo, il match è stato fermato dopo appena tre minuti a causa di disordini sugli spalti. Sono stati usati fumogeni e alcune persone hanno invaso il campo, causando l'interruzione immediata della partita. Le forze di sicurezza sono intervenute per gestire la situazione, che si è protratta per alcuni minuti prima di poter riprendere l'evento sportivo.
La partita tra Independiente Medellín e Flamengo è stata interrotta dopo pochi minuti dall'inizio per gravi disordini sugli spalti. La CONMEBOL valuta ora sanzioni pesanti, compresa la sconfitta a tavolino per il club colombiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
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