Fumogeni e invasione di campo Independiente Medellín-Flamengo dura 3 minuti | caos Copa Libertadores

Durante la partita tra Independiente Medellín e Flamengo, il match è stato fermato dopo appena tre minuti a causa di disordini sugli spalti. Sono stati usati fumogeni e alcune persone hanno invaso il campo, causando l'interruzione immediata della partita. Le forze di sicurezza sono intervenute per gestire la situazione, che si è protratta per alcuni minuti prima di poter riprendere l'evento sportivo.

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La partita tra Independiente Medellín e Flamengo è stata interrotta dopo pochi minuti dall'inizio per gravi disordini sugli spalti. La CONMEBOL valuta ora sanzioni pesanti, compresa la sconfitta a tavolino per il club colombiano.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostici Copa Libertadores 8 maggio: tanta voglia di “vendetta”Copa Libertadores, il Flamengo campione in carica chiude la quarta giornata spalmata su tre giorni. Invasione di campo, lancio di fumogeni, steward aggredito a Monopoli: arrestati tre supporters del Foggia PoliziaSiccome il Foggia perdeva a Monopoli c’è stato chi, domenica sera, ha pensato bene di invadere il campo. Panoramica sull’argomento Independiente Medellin-Flamengo annullata: bombe carta e invasione di campo dei tifosiLa partita tra Independiente Medellin e Flamengo, valida per la 4^ giornata del Gruppo A della Copa Libertadores, è stata annullata. La decisione. tuttomercatoweb.com COPPA LIBERTADORES - Independiente Medellín-Flamengo, gara annullata per problemi di sicurezzaLa partita tra Independiente Medellín e Flamengo, valida per il quarto turno della Coppa Libertadores, è stata annullata la notte scorsa a causa di problemi di sicurezza allo stadio Atanasio Girardot ... napolimagazine.com