Fulham-Bournemouth sabato 09 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 16:00 si gioca il match tra Fulham e Bournemouth, con le formazioni già annunciate e le quote svelate. Il Bournemouth arriva all’appuntamento con 15 partite senza sconfitte, cercando di prolungare questa serie contro il Fulham, che gioca in casa. Le scommesse sono aperte e gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi di questa sfida.

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Il Bournemouth si presenta a Craven Cottage per sfidare il Fulham da squadra imbattuta da 15 partite di Premier League, occupando il sesto posto in classifica, posizione che al momento garantirebbe agli uomini di Andoni Iraola, alla terzultima panchina sulla South Coast, la qualificazione all’Europa League. Le Cherries però non possono però rilassarsi, visto che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fulham-Bournemouth (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Brighton-Wolverhampton (sabato 09 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brighton è ottavo in classifica e dunque, nonostante l’imprevista, almeno da noi, sconfitta di Newcastle, è ancora in lotta per un posto nelle... Fulham-Burnley (sabato 21 marzo 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Fulham non vince da tre partite in tutte le competizioni, compreso lo 0-1 casalingo in FA Cup contro il Southampton che ci ha sorpreso molto in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Fulham-Bournemouth: analisi e probabili formazioni 09/05/2026 Premier League; Fulham FC - AFC Bournemouth | pronostico & migliori quote | 09.05.2026; Premier League: risultati, gol e highlights della 35^ giornata; I teenager del Bournemouth Rayan e Kroupi sono talenti di livello mondiale, dice Tavernier. Bournemouth-Fulham, il gol di Kluivert è un gioiello. VIDEONella rimonta del Bournemouth sul Fulham, spicca la rete del 2-1 dei rossoneri: a firmarlo è Justin Kluivert con un gran gol. L'ex romanista prende palla a centrocampo, disorienta gli avversari con ... sport.sky.it Un ball-boy protagonista in Bournemouth-Fulham: FOTOEpisodio divertente nel finale di partita in Bournemouth-Fulham, valida per la diciannovesima giornata di Premier League. Con il match sul 2-0 per le Cherries, un ball-boy (la versione inglese del ... gianlucadimarzio.com ENGLISH PREMIER LEAGUE SATURDAY 11th APRIL 2026 Arsenal V AFC Bournemouth 13:30 Brentford V Everton 16:00 Burnley V Brighton 16:00 Liverpool V Fulham 18:30 SUPER SUNDAY Crystal Palace V Newcastle 15:00 Nottingham Forest V Aston Vil facebook In caso di arrivo a pari punti, sarà la differenza reti a decidere la Premier League. L’Arsenal affronterà Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace, mentre il Manchester City (che deve recuperare una partita e il 16 maggio avrà anche la finale di FA Cup contr x.com