Fuga dagli arresti domiciliari ritrovato fuori dall' abitazione | arrestato un 40enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Ravenna ha avviato un servizio straordinario di controllo nelle zone di Cervia e Milano Marittima, coinvolgendo centinaia di persone sottoposte a verifiche. Durante i controlli, è stato arrestato un uomo di 40 anni che si trovava fuori dall’abitazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’operazione ha visto un’intensa attività sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un arresto e centinaia di persone sottoposte a verifiche. Nella giornata di ieri, la Questura di Ravenna ha disposto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nelle località di Cervia e Milano Marittima, con l'obiettivo di intensificare il presidio della sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it I BULLI VENGONO MESSI AGLI ARRESTI DOMICILIARI, MAMMAGIULIA LI ASPETTA A CASA... Notizie correlate Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari e va in centro, ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio Rapina in abitazione a Paternò: 40enne posto ai domiciliariABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento della Procura di Catania La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, al termine di un’attività... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’investitore pirata agli arresti domiciliari; Ciclista di Monticello travolto e ucciso, ai domiciliari l’autista; Fuga contromano tra le vie del centro a Catanzaro Lido: arrestato 34enne dai Carabinieri; Scappano all’alt dei carabinieri e lanciano la cocaina dal finestrino: arrestati dopo la fuga in auto nelle vie del centro. Galatina (LE), evade dai domiciliari e fornisce false generalità: 35enne trasferita in carcereUna 35enne è stata arrestata dopo aver violato i domiciliari e aver fornito false generalità alla Polizia a Galatina. trmtv.it Terracina, evade dai domiciliari, sorpreso alla guida di una moto senza assicurazione: arrestatoTERRACINA – E’ evaso dagli arresti domiciliari, è salito in sella alla sua moto senza assicurazione ed è partito. Poco dopo lo hanno fermato i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Terracina ... radioluna.it La Toscana ha un grave problema di fuga degli infermieri dagli ospedali. La Corte dei Conti ha spiegato che il personale sanitario è essenziale ma gli organici si riducono per via dei pensionamenti e delle difficoltà a reclutare e trattenere i professionisti. Nel 2 - facebook.com facebook