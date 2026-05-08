Lo stadio di Frosinone si è riempito di tifosi in vista di una partita di Serie A, con il giovane Zilli tra i protagonisti. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione, mentre si discute di come possa contribuire a riscattare un passato difficile con l’Udinese. Nelle stesse ore, si analizzano le possibilità del Monza di impedire la promozione dei ciociari, a seconda del risultato della sfida in programma.

? Punti chiave Come può il giovane Zilli riscattare il vecchio torto dell'Udinese?. Quale risultato serve al Monza per impedire la promozione ai ciociari?. Perché il pareggio del Frosinone basta per la Serie A?. Quanto vale il diritto di riscatto del jolly che deciderà il match?.? In Breve Stadio Benito Stirpe sold out con 16mila spettatori per la sfida decisiva. Frosinone ha 78 punti e può salire anche con un pareggio. Zilli ha segnato 2 reti e servito 4 assist in 34 presenze. Zilli è in prestito dal Cosenza con riscatto tra 300 e 500mila euro. Il Frosinone affronta il Mantova venerdì sera con l’obiettivo di ottenere la promozione matematica in Serie A, puntando su un vantaggio di tre punti rispetto al Monza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, stadio gremito per la Serie A: Zilli è il jolly vincente

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