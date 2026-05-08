Frosinone muore dopo un incidente con la sua moto | martedì i funerali di Marco Crescenzi

A Frosinone si tengono i funerali di Marco Crescenzi, un uomo di 41 anni deceduto in seguito a un incidente in moto avvenuto sulla Monti Lepini. La notizia ha suscitato dolore e commozione tra la comunità locale, che si prepara a salutare il residente con una cerimonia prevista per martedì. L’incidente ha coinvolto la moto su cui viaggiava e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica.

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Ancora tanto dolore e commozione a Frosinone per la scomparsa di Marco Crescenzi, il 41enne deceduto dopo un grave incidente in moto avvenuto sulla Monti Lepini.L’uomo è morto nel pomeriggio del 3 maggio all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato trasferito in condizioni critiche dopo il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lo scontro tra la sua moto e una bici, Marco muore nell’incidente. Lascia tre figliPietralunga (Perugia), 22 marzo 2026 – La moto di grossa cilindrata che procede in salita, il ciclista che in compagnia di un amico scende, il... Influencer muore a 25 anni in un incidente sulla sua moto in Brasile: poco dopo il padre si suicidaTragedia in Brasile: l’influencer Karla Thaynnara ha perso la vita in un incidente motociclistico vicino Brasília. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morto Marco Crescenzi, in moto si era scontrato con un'auto. L'incidente sulla stessa strada dove due anni fa morì il padre; Incidente sulla Monti Lepini, è morto il motociclista Marco Crescenzi; Scontro tra un'auto e una moto, Marco Crescenzi muore dopo ore di agonia in ospedale: aveva 45 anni; Frosinone, schianto sulla Monti Lepini: muore Marco Crescenzi, 41 anni. Lascia una comunità sconvolta dal dolore. Scontro tra un'auto e una moto, Marco Crescenzi muore dopo ore di agonia in ospedale: aveva 45 anniNon ce l'ha fatta Marco Crescenzi, il motociclista 45enne di Frosinone rimasto gravemente ferito domenica 3 maggio 2026 nelllo scontro sulla Monti Lepini, all'altezza ... leggo.it Addio a Marco Crescenzi, martedì i funeraliL'uomo, di 41 anni, è morto a seguito di un incidente stradale sulla Monti Lepini pochi giorni fa. Era stato trasportato al San Camillo di Roma ... ciociariaoggi.it MARCO MUORE A 41 ANNI IN UN INCIDENTE, ERA PADRE DI DUE BIMBE Un dolore che attraversa una famiglia e scuote un’intera comunità. Si chiamava Marco Crescenzi, aveva 41 anni, ed è la vittima del tragico incidente avvenuto domenica facebook