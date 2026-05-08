Friuli 100 uomini cercano la famiglia | restano gli ultimi SMS

In Friuli, un gruppo di circa cento uomini sta cercando una famiglia scomparsa, lasciando solo alcuni SMS come indizio. Le comunicazioni inviate dalla bambina poco prima di interrompere ogni contatto sono al centro delle indagini. La famiglia si sarebbe mossa da alcune località prima di sparire nel nulla, ma ancora non si conoscono i dettagli esatti dei loro spostamenti. La ricerca prosegue senza sosta.

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? Domande chiave Cosa rivelano gli ultimi SMS inviati dalla bambina prima del silenzio?. Dove si è mossa la famiglia prima di sparire nel nulla?. Come possono i messaggi digitali indicare il percorso seguito nel Friuli?. Chi sta coordinando le ricerche tra le zone montane del territorio?.? In Breve Padre di Sonia Bottacchiari lancia appello verso la zona del Piacentino.. Investigatori analizzano gli ultimi SMS inviati dalla ragazza prima del silenzio.. Oltre cento addetti setacciano le aree montane del territorio friulano.. Ricerca focalizzata sul percorso seguito dal nucleo familiare durante il viaggio.. Oltre 100 uomini stanno setacciando le zone del Friuli per rintracciare una famiglia scomparsa, dopo che l’ultimo contatto con una ragazzina è avvenuto tramite dei messaggi sul cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Friuli, 100 uomini cercano la famiglia: restano gli ultimi SMS Notizie correlate La guerra in Iran minaccia gli ultimi ghepardi asiatici: ne restano meno di 30, fermi i progetti di conservazioneL’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele interrompe anche le attività di conservazione e mette a rischio gli ultimi ghepardi asiatici... Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso dei genitori: i bambini restano in casa famigliaLa Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli (Chieti), Marco Femminiella e...