Friburgo-Braga 3-1 il gol di Manzambi è una vera perla | gli highlights

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Friburgo e Braga, terminato 3-1, uno dei momenti più spettacolari è stato il gol di Johan Manzambi, un giovane calciatore svizzero di 20 anni. È stato lui a segnare il secondo gol della squadra tedesca, con un tiro dalla distanza che ha lasciato senza scampo il portiere avversario. La vittoria permette al Friburgo di qualificarsi per la finale di Europa League.

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Il Friburgo batte 3-1 il Braga e vola in finale di Europa League. Il 2-0 porta la firma di Johan Manzambi: il 20enne svizzero prendere la mira dalla distanza e regala spettacolo con un destro strepitoso. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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