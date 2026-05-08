Nel match tra Friburgo e Braga, terminato 3-1, uno dei momenti più spettacolari è stato il gol di Johan Manzambi, un giovane calciatore svizzero di 20 anni. È stato lui a segnare il secondo gol della squadra tedesca, con un tiro dalla distanza che ha lasciato senza scampo il portiere avversario. La vittoria permette al Friburgo di qualificarsi per la finale di Europa League.

Il Friburgo batte 3-1 il Braga e vola in finale di Europa League. Il 2-0 porta la firma di Johan Manzambi: il 20enne svizzero prendere la mira dalla distanza e regala spettacolo con un destro strepitoso. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Friburgo-Braga 3-1, il gol di Manzambi è una vera perla: gli highlights

Notizie correlate

Leggi anche: Europa League, Braga-Friburgo 2-1: gol e highlights

Leggi anche: Diretta gol Europa League LIVE: si stappa Braga Friburgo, 0-0 Nottingham Aston Villa

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Friburgo-Braga: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Braga-Friburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La finale è Aston Villa-Friburgo: eliminate Nottingham Forest e Braga; Braga-Friburgo: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario della semifinale di Europa League.

Friburgo-Braga 3-1: video, gol e highlightsLeggi su Sky Sport l'articolo Friburgo-Braga 3-1, gol e highlights. I tedeschi di Grifo in finale di Europa League ... sport.sky.it

Video Friburgo Braga (3-1) | Gol e highlights: rimonta tedescaVideo Friburgo Braga gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Europa League di oggi 7 maggio ... ilsussidiario.net

! Gli uomini di Emery stravincono il derby inglese: in rete Watkins, Buendia dagli undici metri e McGinn con una doppietta Tra Friburgo e Braga passano i tedeschi: il Braga rimane in - facebook.com facebook

Friburgo-Braga, il gol di Kubler è un 'gollonzo': doppio rimpallo con Gorby #SkySport #SkyUEL x.com