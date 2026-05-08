’Freschissimo’ e ’Slow Food Park’ ’Playtime’ e la Half Marathon

Il fine settimana si presenta con un calendario di eventi che spaziano tra cultura, musica, gastronomia e sport nelle città di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Tra le iniziative, ci sono manifestazioni legate al cibo, come il festival dedicato a prodotti freschissimi e il parco dedicato alla cucina lenta, così come appuntamenti di gioco e intrattenimento, tra cui una maratona e una rassegna teatrale.

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Un fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, gioco, musica e food, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Vediamone alcuni. Modena da domani si conferma capitale della cultura: al Cortile del Leccio, il ‘Buk Festival’ (di cui parliamo approfonditamente in un articolo in questo fascicolo a firma di Antonio Montefusco, ndr) celebra la piccola e media editoria con incontri d’autore, mentre la città riflette sul valore civile con la prima edizione del ‘Festival della Legalità’, un palcoscenico nazionale per dibattiti sulla giustizia. A Carpi, il weekend diventa ludico: in cortile d’Onore, domani e domenica, torna ‘Playtime’ la manifestazione dedicata al gioco per tutti i gusti e le età, mentre domenica piazza Martiri ospita la II edizione di ‘Se i bambini potessero giocare.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Freschissimo’ e ’Slow Food Park’ ’Playtime’ e la Half Marathon Notizie correlate Il gusto consapevole invade Spilamberto, torna lo Slow Food Park tra biodiversità e tradizioneNel cuore di Spilamberto, lo Slow Food Park torna ad animare Piazzale Rangoni e si estenderà anche lungo alcune vie del centro storico, trasformando... "Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", l’evento con Slow Food e Slow MedicineArezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana... Una raccolta di contenuti Si parla di: ’Freschissimo’ e ’Slow Food Park’ ’Playtime’ e la Half Marathon; Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia. ’Freschissimo’ e ’Slow Food Park’ ’Playtime’ e la Half MarathonUn fine settimana ricco di appuntamenti, tra cultura, gioco, musica e food, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. quotidiano.net