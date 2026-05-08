François Morlupi | il noir che rende visibili i fantasmi della Capitale

Un nuovo romanzo noir mette in luce i fantasmi che popolano la città, persone invisibili che si muovono tra le strade senza essere notate. La narrazione si concentra su figure che vivono ai margini, spesso ignorate dalla vita quotidiana. L’autore utilizza un linguaggio diretto per descrivere ambienti urbani popolati da personaggi misteriosi, rivelando un lato nascosto della capitale. La trama si sviluppa tra incontri casuali e segreti nascosti nel tessuto urbano.

I fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo. Sono fantasmi, o come spesso si dice, invisibili. Dormono sotto i ponti, ai margini delle stazioni, negli angoli dimenticati delle metropoli europee. Fantasmi perché ci sono, ma fingiamo di non vederli: sono invisibili per la società e per lo sguardo di chi abita le città. È da questa frattura morale, tutta contemporanea, che nasce Il cielo degli invisibili (Feltrinelli), il nuovo romanzo di François Morlupi, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura dalla libreria Aretusa di Roma. Un noir urbano, ma soprattutto un romanzo profondamente umano, che trasforma il Policlinico Umberto I in una città nella città, un labirinto di anime perdute, destini spezzati e umanità dimenticate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ma come mai il nuovo romanzo di François Morlupi si intitola "Il cielo degli invisibili" Lo abbiamo chiesto direttamente all'autore. - facebook.com facebook