A Reggio Emilia sarà presto disponibile il catalogo in edizione limitata dedicato alla mostra “Canterò soltanto il tempo” dedicata a Francesco Guccini. La pubblicazione accompagna l’esposizione all’interno dello Spazio Gerra e sarà distribuita prossimamente. La mostra si focalizza sulla carriera e sulla musica dell’artista, con un allestimento che presenta materiali e fotografie relativi alla sua attività.

REGGIO EMILIA – Prossimamente sarà disponibile “Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo”, il catalogo in edizione limitata dedicato all’omonima mostra allo Spazio Gerra di Reggio Emilia. Edito da ICS – Innovazione Cultura Società, il volume si presenta come un oggetto curato e prezioso: 84 pagine, con copertina rigida, dorso telato e finitura in lamina argento. Il catalogo sarà disponibile al prezzo di 35 euro. Realizzato in una tiratura limitata, sarà acquistabile esclusivamente per il periodo della mostra, fino al 18 ottobre. Elemento di particolare rilievo è la presenza del racconto inedito “Gatti”, firmato dallo stesso Guccini: un testo che offre uno sguardo intimo e personale sulla sua nota passione per i felini, già più volte raccontata nel corso della sua carriera artistica e letteraria.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Francesco Guccini: in uscita il catalogo della mostra di Reggio Emilia “Canterò soltanto il tempo”

Notizie correlate

Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia e gli altri eventi da non perdereSospesa tra parola, memoria e scorrere delle stagioni, la mostra Francesco Guccini.

Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco GucciniLa musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Francesco Guccini: Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura; Francesco Guccini torna a mostrarsi: Non uscivo di casa da 18 mesi. Avevo paura; Francesco Guccini, la sorpresa del Maestrone alla mostra: Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura; Francesco Guccini riappare in pubblico: Non uscivo di casa da 18 mesi. Per la mia malattia non riesco più a leggere. La Tv? Guardo...

Francesco Guccini racconta malattia, isolamento e tv tra Gf e realityFrancesco Guccini riappare in pubblico e racconta paure, malattia e musica Chi: il cantautore Francesco Guccini, 85 anni. Cosa: la prima uscita pubbli ... assodigitale.it

Francesco Guccini: Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ pauraIl cantautore è intervenuto ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia per l’incontro Canterò soltanto il tempo, parlando della mostra a lui dedicata, della malattia che lo ha colpito e del suo ... tg24.sky.it

Ma dove te ne andrai Ma dove sei già andata Ti dono, se vorrai, questa noia già usata: tienila in mia memoria, ma non è un capitale, ti accorgerai da sola, nemmeno dopo tanto, che la noia di un altro non vale… Francesco Guccini #Itinerari a #CasaLettori x.com

#caffemusicale Francesco Guccini. Libera Nos Domine. 1978. Da morte nera e secca, da morte innaturale Da morte prematura, da morte industriale Per mano poliziotta, di pazzo generale Diossina o colorante, da incidente stradale Dalle palle vaganti d'ogni ti - facebook.com facebook