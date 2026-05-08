Frana sulla ex 168 | Mascolo invia un appello per l’isolamento di Maschito

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana sulla ex strada 168 ha causato l’isolamento di Maschito, portando un rappresentante locale a fare un appello per la messa in sicurezza del paese. La chiusura della strada ha rallentato le operazioni di soccorso e ha comportato un aumento dei costi di carburante per i cittadini che devono spostarsi altrove. La situazione ha creato disagi evidenti per la comunità locale, che chiede interventi immediati.

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? Punti chiave Come influisce il blocco sulla velocità dei mezzi di soccorso?. Quali costi extra devono affrontare i cittadini per il carburante?. Perché i fondi stanziati non sono ancora arrivati sul territorio?. Chi deve sbloccare i fondi per far partire i cantieri?.? In Breve Blocco causa frana isola Maschito e Forenza verso San Nicola di Melfi.. Rischio ritardi soccorsi e costi extra carburante per residenti dell'alto Bradano.. Provincia di Potenza stima lavori per 20 milioni di euro dopo sopralluogo Bardi.. Governo ha stanziato 5 milioni di euro a fine aprile per emergenze.. Il consigliere comunale Rubino Mascolo ha lanciato un appello urgente alle autorità dopo oltre un mese di blocco sulla vecchia provinciale 168 all’ingresso di Venosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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