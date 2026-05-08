Frana monitorata da 39 anni | spostamenti di pochi centimetri

Da oltre tre decenni una frana viene costantemente monitorata, con spostamenti di pochi centimetri all’anno. Negli ultimi anni, però, non si sono registrate variazioni significative nel movimento del versante, e gli spostamenti si sono mantenuti stabili a uno o due centimetri annuali. Le rilevazioni indicano quindi una situazione di calma apparente, senza segnali di accelerazioni o peggioramenti recenti.

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Spostamenti annui di uno o due centimetri, ma da qualche anno a questa parte non si rilevano accelerazioni. La frana della Val Saviore resta, comunque, costantemente monitorata. Nei giorni scorsi un elicottero della linea AW169 della guardia di finanza è tornato a solcare i cieli dell’Alta Valle Camonica per trasportare uomini e apparecchiature dell’ Arpa (grazie a una convenzione stipulata nel 2024) nell’ambito di un’attività propedeutica al monitoraggio. In particolare, sono state sostituite batterie di strumentazioni radar posizionate nella zona con cui si tiene sotto stretto controllo il dissesto in Val Saviore, noto dal 1987 quando, a seguito di alcuni eventi meteorici intensi, è stata interessata anche parte dell’abitato della frazione Valle, a circa 1100 metri di quota.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frana monitorata da 39 anni: spostamenti di pochi centimetri Notizie correlate Dopo il tuffo in pochi centimetri d'acqua rischia di rimanere tetraplegicoNon è più in pericolo di vita il 18enne serbo che, lo scorso 21 aprile, è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in mare ma le sue condizioni... Agguato a Castello di Cisterna: ferito figlio del boss, proiettile a pochi centimetri dal cuoreTommaso Rega, 37 anni, figlio del boss Giovanni "Coscia Storta", vittima di un agguato; è ricoverato al Cardarelli in condizioni critiche.