Frana di Biforca le consigliere Guerra e Mascella | Situazione irrisolta e disagi per i cittadini

Le consigliere comunali di San Leo, Sara Guerra e Francesca Mascella, hanno nuovamente portato l’attenzione sulla frana di Biforca, segnalando che la situazione rimane irrisolta e che i cittadini continuano a subire disagi. A un anno dagli annunci dell’amministrazione riguardo agli interventi di messa in sicurezza della strada in località Tausano, non sono stati ancora completati i lavori previsti.

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Sono le consigliere comunali di San Leo Sara Guerra e Francesca Mascella a riportare all’attenzione la situazione della viabilità di Tausano, a distanza di un anno dagli annunci dell’amministrazione sugli interventi per la messa in sicurezza della strada in località Biforca. Una vicenda che.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al... Sottopasso Ex Benfra, il degrado non arretra. Modena Civica: "Situazione irrisolta""Nonostante l’annuncio del Comune risalente allo scorso settembre, ormai sei mesi fa, la situazione di degrado al sottopasso Ex Benfra è di fatto... Contenuti utili per approfondire Frana monitorata da 39 anni: spostamenti di pochi centimetriSpostamenti annui di uno o due centimetri, ma da qualche anno a questa parte non si rilevano accelerazioni. La ... ilgiorno.it Frana di Niscemi, i primi 13 indagati. Sotto inchiesta gli ultimi 4 presidenti di Regione: c’è anche il ministro MusumeciCaltanissetta, 15 aprile 2026 – Svolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra loro, anche gli ultimi quatto presidenti della Regione, in ... quotidiano.net