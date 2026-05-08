Fox Petroli indietro tutta sui silos | Non possono essere rimossi

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con la Fox Petroli alla Tombaccia sembra di assistere ad una vecchia e celebre trasmissione Tv di Renzo Arbore: avanti tutta e. indietro tutta. Perché l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’Ambiente Maria Rosa Conti, fa sapere che la rimozione dei nove silos interrati che andavano smantellati, dietro disposizione dell’Arpam, è stata sospesa. Questo sulla scorta delle controdeduzioni che sono state presentate dai legali della famiglia Berloni titolari del deposito costiero per lo stoccaggio degli idrocarburi che è anche ritenuto un sito sensibile. Nella nota dell’amministrazione, tra le altre cose, si legge: "Secondo il parere...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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