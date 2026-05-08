Il foulard carrè rappresenta un accessorio che si propone come alternativa pratica ed elegante per affrontare le esigenze di uno stile urbano. Quando le temperature cittadine richiedono soluzioni rapide, si preferisce evitare capi ingombranti o troppo informali. In questo scenario, il foulard diventa un elemento versatile, capace di completare un look senza rinunciare alla comodità. La sua estetica si ispira alla tradizione rivierasca, ma si adatta alle tendenze contemporanee.

Life&People.it Quando il clima cittadino impone soluzioni agili, il rigore del guardaroba sartoriale entra in crisi: la camicia è troppo calda, la classica t-shirt troppo banale, le giacche troppo scomode. Le tendenze moda risolvono l’enigma visivo riscoprendo un gesto dal sapore un po’ vintage, capace di trasformare un accessorio spesso dimenticato nel fulcro magnetico di un intero outfit. Il carrè top, classico foulard di seta, nel suo formato tradizionale novanta per novanta, viene quindi piegato a triangolo, avvolto morbidamente sul busto e annodato dietro la schiena, svelando una scollatura fluida ed estremamente sensuale. L’estetica riviera abbandona le spiagge della Costa Azzurra per allargare la sua influenza sull’asfalto, magari abbinandosi a blazer maschili oversize e pantaloni a vita altissima.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Foulard carrè: l’estetica riviera che conquista l’ avvenenza cittadina

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